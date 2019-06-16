Ритуальная служба в Москве - похоронные услуги

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Стоимость ритуальных услуг

Стандарт
30 000 руб
Престиж
50 000 руб


Отзывы наших клиентов

Выражаю огромную признательность и благодарность, как данной компании, так и лично Владимиру Владимировичу за оперативную и очень качественную организацию достойных похорон моей дорогой матушки. К сожалению всё произошло очень внезапно и у меня просто опустились руки, я почти мгновенно запутался в звонках якобы из больницы, где она лежала, и невнятном порядке последующих действий, где даже необходимость срочно собрать комплект женской одежды для покойницы, уже казалось мне в тот момент непосильной задачей. Всё на что меня в тогда хватило – найти тех, кто поможет справиться с этой ситуацией. Я сам обратился в ритуальное агентство «Апостол» и ни разу не пожалел о сделанном выборе. Мне быстро помогли со сбором необходимых документов и внятно объяснили, что следует делать именно мне, в то время как Владимир Владимирович занялся бюрократией и самой организацией. Как я и пожелал – отпевание и похороны прошли по высшему разряду, красиво и без излишней помпезности. Команда грузчиков и сопровождающий были вежливы и профессиональны, водитель катафалка – усат и полон достоинства! Ещё раз благодарю за оказанную помощь и качественно выполненную работу!
Александр Шапочкин. Писатель. Город Москва. 05.03.2020
Хочу от всей души поблагодарить агента Владимира, благодаря которому мы смогли проводить любимую бабушку в последний путь достойно, мирно и без суеты. Были решены все организационные вопросы быстро, четко и, что самое главное, чутко. Спасибо за человечность и уважение к нашей личной трагедии. Храни Вас Господь!
Анастасия, город Железнодорожный 16.06.2019
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О нас

Опыт организации ритуальных услуг 20 лет

Захоронение гробом, захоронение урн с прахом в Москве и Моск. обл. и других регионах. Занимаемся отправкой груз 200, урны с прахом по всей территории РФ. СНГ и дальние зарубежье уже 20 лет
Выезжаем по всем округам г. Москвы , по всем районам Московской области, России и за пределы страны
Выполняем все задачи, относящиеся к ритуальным услугам, вне зависимости от сложности и местоположения
Всегда информируем о существовании минимальных цен на ритуальные принадлежности, кладбище, кремацию
Берём на себя полностью ответственность за организацию похорон (кремацию), доставку груз 200 и урны с прахом

Как мы работаем

шаг 1
Вы обращаетесь к нам через заявку на сайте или по телефону
шаг 2
Мы связываемся с Вами и обсуждаем, чем можем быть Вам полезны
шаг 3
Рассчитываем для Вас услуги. Прокладываем самый оптимальный экономически выгодный маршрут для доставки умершего, урны с прахом к месту захоронения.
шаг 4
Оформляем документы, в том числе для отправки транзитом груз 200 и урны с прахом до места захоронения
шаг 5
Организовываем похороны, кремацию, груз - 200

Ритуальная служба в Москве - похоронные услуги

Смерть близкого человека - это всегда тяжело, поэтому нужно знать, что делать в такой непростой момент в вашей жизни. В первую очередь, обратитесь к нам в похоронное бюро «Апостол»! Мы решим все вопросы, связанные с организацией и проведением похорон, включая оформление необходимых элементов. Мы работаем на рынке ритуальных услуг уже 20 лет и действительно знаем, как работать с людьми в таких непростых ситуациях и как качественно предоставить весь комплекс ритуальных услуг, освободив родственников покойного от ненужных хлопот в такой непростой ситуации.

Мы оказываем весь спектр ритуальных услуг в Москве и Московской области, а также занимаемся производством и продажей ритуальных товаров. На нашем сайте можно заказать: гробы, венки, кресты, ритуальные принадлежности. Кроме основного перечня услуг мы также можем организовать перевозку тела умершего из другого города или страны самолетом, поездом, автотранспортом.

В список основных услуг центра входит:

  • оформление необходимых документов;
  • катафальные перевозки;
  • подбор ритуальных принадлежностей;
  • бальзамирование;
  • кремация;
  • отпевание;
  • организация поминок.

Мы поможем в организации похорон любого уровня и возьмем на себя решение всех сопутствующих проблем. Наше бюро гарантирует соблюдение похоронных традиций в зависимости от вероисповедания усопшего. Все ритуальные услуги предоставляются по государственным ценам.