Ритуальная служба в Москве - похоронные услуги

Смерть близкого человека - это всегда тяжело, поэтому нужно знать, что делать в такой непростой момент в вашей жизни. В первую очередь, обратитесь к нам в похоронное бюро «Апостол»! Мы решим все вопросы, связанные с организацией и проведением похорон, включая оформление необходимых элементов. Мы работаем на рынке ритуальных услуг уже 20 лет и действительно знаем, как работать с людьми в таких непростых ситуациях и как качественно предоставить весь комплекс ритуальных услуг, освободив родственников покойного от ненужных хлопот в такой непростой ситуации.
Мы оказываем весь спектр ритуальных услуг в Москве и Московской области, а также занимаемся производством и продажей ритуальных товаров. На нашем сайте можно заказать: гробы, венки, кресты, ритуальные принадлежности. Кроме основного перечня услуг мы также можем организовать перевозку тела умершего из другого города или страны самолетом, поездом, автотранспортом.
В список основных услуг центра входит:
Мы поможем в организации похорон любого уровня и возьмем на себя решение всех сопутствующих проблем. Наше бюро гарантирует соблюдение похоронных традиций в зависимости от вероисповедания усопшего. Все ритуальные услуги предоставляются по государственным ценам.