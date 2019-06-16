Ритуальная служба в Москве - похоронные услуги

Выражаю огромную признательность и благодарность, как данной компании, так и лично Владимиру Владимировичу за оперативную и очень качественную организацию достойных похорон моей дорогой матушки. К сожалению всё произошло очень внезапно и у меня просто опустились руки, я почти мгновенно запутался в звонках якобы из больницы, где она лежала, и невнятном порядке последующих действий, где даже необходимость срочно собрать комплект женской одежды для покойницы, уже казалось мне в тот момент непосильной задачей. Всё на что меня в тогда хватило – найти тех, кто поможет справиться с этой ситуацией. Я сам обратился в ритуальное агентство «Апостол» и ни разу не пожалел о сделанном выборе. Мне быстро помогли со сбором необходимых документов и внятно объяснили, что следует делать именно мне, в то время как Владимир Владимирович занялся бюрократией и самой организацией. Как я и пожелал – отпевание и похороны прошли по высшему разряду, красиво и без излишней помпезности. Команда грузчиков и сопровождающий были вежливы и профессиональны, водитель катафалка – усат и полон достоинства! Ещё раз благодарю за оказанную помощь и качественно выполненную работу!